СБУ: співробітникам ФСБ, затриманим біля Криму, повідомлено про підозру

Служба безпеки України увечері 11 липня поінформувала, що двом співробітникам ФСБ Росії, Володимирові Кузнєцову та Аскарові Кулубу, затриманим на адміністративному кордоні з Кримом у ніч із 29 на 30 червня, повідомлено про підозру.

«Російським прикордонникам, які виконували завдання в інтересах Російської Федерації на шкоду України, слідчими УСБУ в Херсонській області повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України», – інформує спецслужба.

Запобіжний захід, тримання під вартою, двом громадянам Росії обрав 11 липня Апеляційний суд Херсонської області, додають у СБУ.

Упродовж 72 годин після затримання Каланчацький районний суд Херсонської області оштрафував двох співробітників ФСБ на 320 гривень і дав їм по 15 діб арешту.