Співробітникам ФСБ Росії, які «заблукали» біля Криму, загрожує кримінальна справа

В СБУ мають намір оголосити підозру двом співробітникам ФСБ, яких затримали на адміністративному кордоні з Кримом у ніч із 29 на 30 червня. Щодо Володимира Кузнєцова і Аскара Кулуба почали досудове розслідування у справі про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Раніше Каланчацький районний суд оштрафував двох співробітників ФСБ на 320 гривень і дав їм по 15 діб арешту. Настільки м'який вирок суддя виніс, не зважаючи на те, що українські військові затримали порушників після рукопашного бою.

Народний депутат України Дмитро Тимчук переконаний, що Каланчацький суд не мав розглядати співробітників ФСБ як пересічних порушників, адже це суперечить інтересам України.

У нас складається дивна ситуація ‒ і це добре видно на прикладі судів над державними зрадниками на Донбасі

«У нас складається дивна ситуація ‒ і це добре видно на прикладі судів над державними зрадниками на Донбасі ‒ коли прихильники так званого «русского мира» отримують занадто м'які покарання. В цьому випадку йдеться про окупацію Криму, й ці співробітники ФСБ ‒ представники ворожої нам країни, а не просто звичайні порушники адміністративного кордону. Такі справи потрібно розглядати як мінімум у судах інших регіонів ‒ або іншої спеціалізації», – зазначає Дмитро Тимчук.

Це стаття 110-а, дії, спрямовані на підрив суверенітету України

«Я згоден з оцінкою СБУ щодо характеру злочину ‒ це стаття 110-а, тобто дії, спрямовані на підрив суверенітету України. Росія напевно захоче повернути своїх ФСБшників, із більш суворою статтею їх обмінна цінність тільки зросте», – наголошує парламентар.

Дмитро Тимчук також зауважує, що Володимир Кузнєцов та Аскар Кулуб можуть виявитися цінними свідками у справах про російську окупацію Криму, зокрема в міжнародних судах.

Працівників ФСБ потрібно обмінювати на наших полонених ‒ як військових, так і цивільних

А координатор ініціативи «Стоп терор» Семен Кабакаєв зазначає: «Працівників ФСБ потрібно обмінювати на наших полонених ‒ як військових, так і цивільних. Зараз, за нашими відомостями, майже 150 людей перебувають у полоні на окупованій території Донецької та Луганської областей. Ми маємо максимально ефективно звільняти їх, використовуючи будь-які можливості. Просто так відпускати цих росіян після 15 діб, на мій погляд, майже злочинно».

Народний депутат України Олександр Бригинець вважає, що в Україні давно необхідно посилити відповідальність за незаконний перетин кордону.

Росіяни часто відмовляються від своїх військових або співробітників спецслужб. В цьому випадку такої реакції не спостерігаємо, для ФСБ ці двоє важливі

«Росіяни часто відмовляються від своїх військових або співробітників спецслужб, наголошуючи, що ті вже давно звільнилися з армії, з органів і так далі. В цьому випадку ми такої реакції не спостерігаємо, отже, для ФСБ ці двоє важливі. Я дуже сподіваюся, що СБУ успішно інкримінує порушникам більш тяжкі злочини. Можливо, найближчим часом ми внесемо до Кримінального кодексу поправки, щоб посилити відповідальність за незаконний перетин кордону, особливо для представників спецслужб і військових. Окрім того, українські прикордонники зможуть затримувати тих росіян, які незаконно в'їжджали до Криму, а не просто розвертати їх назад. Це тільки зміцнить позицію України щодо анексованого Росією півострова», – наголошує Олександр Бригинець.

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії