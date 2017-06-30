ФСБ Росії просить дані про затриманих біля Криму російських військових – прикордонники

У Державній прикордонній службі заявляють, що співробітники прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії направили звернення, в якому просять надати інформацію про двох російських військовослужбовців, яких затримали в Україні в Херсонській області. Про це повідомив проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

«Російська прикордонна служба звернулася до нас з листом. Вони нас поінформували, що, як вони вважають, на їхній ділянці в Криму під час навчань зникли двоє військовослужбовців. Вони запитали нас, чи знаємо ми що-небудь з цього приводу», – зазначив Слободян.

Він додав, що вже відомі імена затриманих, але на даний момент він не може їх оприлюднити.

«Зараз можна сказати, що один у званні старшого лейтенанта, другий – в званні старшого прапорщика. Обидва є громадянами Росії. Вони затримані і зараз перебувають в одному з підрозділів Державної прикордонної служби України», – додав Слободян.

Раніше голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив про затримання у ніч на 30 червня на Херсонщині двох військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії.