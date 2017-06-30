Назаренко: на Херсонщині затримали 2 прикордонників ФСБ Росії

Голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомляє про затримання у ніч на 30 червня на Херсонщині двох військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії.

«30 червня, близько 2:30, прикордонники Херсонського загону спільно із військовослужбовцями ЗС України, в Херсонській області на березі Перекопської затоки затримали двох невідомих осіб без документів та виявили човен, на якому останні причалили до берега. Під час попереднього опитування встановлено, що затримані є військовослужбовцями Прикордонної служби ФСБ РФ. З їх слів, вони, нібито, виконували роль навчальних порушників кордону під час навчань, але збилися з маршруту, втратили орієнтування і таким чином опинилися на материковій частині України», – йдеться в повідомленні Назаренка у Facebook.

За його словами, щодо затриманих громадян Росії проводяться визначені законодавством адміністративно-процесуальні дії.

27 червня стало відомо про те, що російський військовий Віктор Агеєв потрапив у полон під Луганськом. Проте Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявивши, що він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.

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