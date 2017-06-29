Мати полоненого під Луганськом росіянина просить допомогти звільнити сина

Мати 22-річного громадянина Росії Віктора Агеєва, затриманого під Луганськом, просить допомогти у звільненні її сина.

Звернення Світлани Агеєвої надійшло голові алтайського відділення «Яблука» Олександру Гончаренку, який переслав його лідеру партійної фракції у Законодавчих зборах Петербурга Борису Вишневському. Він, своєю чергою, звернувся з листом до міністра оборони Росії Сергію Шойгу з проханням перевірити інформацію про Агеєва.

В опублікованому «Новою газетою» тексті звернення мешканки Алтайського краю Світлани Агеєвої мовиться, що її син Віктор з 18 березня служив за контрактом у Батайську Ростовської області і був задоволений службою.

Про те, що син потрапив у полон в Україні, жінка дізналася від журналістів BBC. У військкоматі їй нічого не роз’яснили. Агеєва просить допомогти встановити, як її син опинився в Україні, у яких умовах його утримують, допомогти зв’язатися з ним, звільнити і повернути додому.

Раніше Міноборони Росії спростувало повідомлення, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявивши, що він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.

Про те, що російський військовий Віктор Агеєв потрапив у полон під Луганськом, повідомила 27 червня російська служба BBC.

За даними української сторони, на Донбасі воюють щонайменше п’ять тисяч кадрових російських військових.

Кремль офіційно відкидає участь російської сторони у конфлікті на Донбасі.