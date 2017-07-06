СБУ: 2 російських прикордонників звинувачують у порушенні територіальної цілісності України

Служба безпеки України повідомляє, що почала досудове розслідування в кримінальному провадженні проти затриманих у Херсонській області російських прикордонників за статтею «посягання на територіальну цілісність і недоторканність України».

«Слідство встановило, що громадяни Росії, співробітники ФСБ – заступник начальника резервної застави в/ч 9930 Аскар Кулуб і начальник кінологічної групи в/ч 9930 Володимир Кузнєцов у період з грудня 2016 року до 30 червня 2017 року виконували службові завдання в інтересах Росії з метою зміни меж території або державного кордону України. Наразі затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Слідство триває», – йдеться в повідомленні СБУ.

Як заявили в спецслужбі, найближчим часом слідчі СБУ оголосять співробітникам ФСБ Росії про підозру у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та ініціюватимуть перед судом обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

30 червня голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив про затримання на Херсонщині двох військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії. Згодом у Держприкордонслужбі заявили, що співробітники прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії направили звернення, в якому просять надати інформацію про двох затриманих російських військовослужбовців.

Каланчацький суд 30 червня заарештував двох прикордонників ФСБ Росії на 15 діб. На підставі статті 204 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України) суд застосував щодо затриманих адміністративний арешт строком на 15 днів, повідомили в Держприкордонслужбі.