Держприкордонслужба: суд арештував на 15 діб двох прикордонників ФСБ Росії

Каланчацький суд заарештував на 15 діб двох прикордонників ФСБ Росії, яких затримали на Херсонщині в ніч на 30 червня. Про це Радіо Свобода повідомив речник Держприкордонслужби України Олег Слободян.

За його словами, на підставі статті 204 (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України) суд застосував щодо затриманих адміністративний арешт строком на 15 днів.

Сьогодні голова Державної прикордонної служби України Віктор Назаренко повідомив про затримання у ніч на 30 червня на Херсонщині двох військовослужбовців прикордонної служби ФСБ Росії. Згодом у Держприкордонслужбі заявили, що співробітники прикордонної служби Федеральної служби безпеки Росії направили звернення, в якому просять надати інформацію про двох затриманих російських військовослужбовців.