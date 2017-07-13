У Києві на акції активісти привітали Сенцова з днем ​​народження

У Києві в Маріїнському парку активісти провели акцію-привітання, приурочену до 41-го дня народження українського політв’язня з Криму Олега Сенцова. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії.

Активісти зібралися біля пам'ятника, виконаного у формі режисерського крісла на оглядовому майданчику, на який повісили табличку «Олег Сенцов».

«На цьому місці ми не просто так. Це відома композиція – кінокамера з порожнім режисерським кріслом. Це місце для Олега Сенцова. Але сьогодні він, на жаль, не з нами. Ми сподіваємося, що наступного дня народження ми будемо зустрічати разом з ним», – зазначив один з організаторів акції Максим Будкевич.

Під час свого виступу режисер Дмитро Томашпольський висловив надію, що після звільнення Сенцов зможе реалізувати всі свої творчі плани.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.