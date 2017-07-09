Слободян: прикордонники у червні затримали російського полковника, який їхав до Придністров’я

Речник Держприкордонслужби України Олег Слободян заявляє, що прикордонники у червні затримали російського полковника, який їхав до Придністров’я.

«Ситуація мала місце ще на початку червня. Близько опівночі на виїзд з України прибув громадянин України Войтенко Валерій Георгійович, 54 року народження, який пред’явив для контролю паспорт громадянина України», – написав Слободян на своїй сторінці в Facebook.

За його даними, під час перетину кордону виникли підозри щодо мети поїздки чоловіка до невизнаного Придністров’я, він, начебто, мав провідати хвору матір, але «плутався з даними свого паспорта».

«У результаті детального огляду речей підозрілого у його куртці був виявлена внутрішня потайна кишеня, з якої було вилучено аркуш паперу з установчими даними та телефонами перших осіб ПМР та людей з Росії, орден «Червона зірка», смартфон, флеш-носії інформації (на них виявлені фотографії затриманого з терористами «Моторола», «Гіві», Захарченком; відео обстрілів української території; агітаційні матеріали «ДНР» та «ЛНР» (угруповання, визнані Україною терористичними – ред.)», – додав речник прикордонного відомства.

Слободян зазначив, що у подальшому встановили особу затриманого ним виявився полковник Росії, якого «російські спецслужби планували зробити заступником міністра держбезпеки ПМР», затриманого прикордонники передали співробітникам СБУ.

Російська сторона наразі не коментувала це повідомлення.

Переважно російськомовний регіон Придністров’я оголосив про свою незалежність від Молдови в 1990 році. Нетривала війна велася між молдавськими військами і сепаратистами Придністров’я 1992-93 роках, тоді кілька сотень людей загинули з обох сторін.

У Придністров’ї в радянські часи базувалася 14-а армія СРСР, а потім Збройних сил Росії. Після війни Кишинів втратив контроль над цим регіоном. У тій війні на боці сепаратистів взяли участь окремі бійці й цілі підрозділи й частини російської армії зі своїм озброєнням і бойовою технікою. Самопроголошеної «незалежності» Придністров’я не визнав ніхто у світі.