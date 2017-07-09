Затриманий на Луганщині росіянин Агеєв підтвердив, що є російським військовослужбовцем

Затриманий на Луганщині росіянин Віктор Агеєв підтвердив, що він є російським військовослужбовцем і був відправлений на Донбас після підписання контракту на службу у Збройних силах Росії. Про це він заявив в програмі «ТСН.Тиждень» на телеканалі «1+1».

«Частина 65246 (розташована у місті Новочеркаськ, полк зв’язку і навчальний центр Повітряно-космічних сил Росії – ред.)», – сказав Агеєв.

Він також підтвердив, що у березні 2017 року приїхав у Ростовську область і підписав контракт на службу в Збройних силах Росії. За його словами, він приїхав у свою частину, пробув там 4 дні, підписав контракт і практично одразу був відправлений на Донбас.

«Мабуть, відправка була. Я не заглиблювався у це питання. Відправили і відправили. Гроші платять і... Служба є служба», – сказав він.

Про те, що російський військовий Віктор Агеєв потрапив у полон під Луганськом, повідомила 27 червня російська служба BBC. Перед тим про затримання російського військового на Луганщині повідомляли українські силовики, але імені його не називали.

Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва у випадку з Віктором Агеєвим вживатиме «заходів захисту, як це робить щодо всіх своїх громадян».

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».