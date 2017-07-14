Ув’язнений в Росії Кольченко продовжує домагатися зустрічі з консулом – адвокат

Ув’язнений в Росії кримчанин Олександр Кольченко домагається зустрічі з українським консулом, незважаючи на відмови російської сторони. Про це проекту Радіо Свобода, сайту Крим.Реалії повідомила ув’язненого Світлана Сидоркіна.

«Він неодноразово подавав заяви, йому відмовляли на підставі того, що він є громадянином Російської Федерації. Він хоче з’ясувати питання щодо можливості його обміну, чи обговорюється це питанняі що робить консул в цьому контексті», – пояснила адвокат.

Вона повідомила, що нарікань на умови утримання у Кольченка немає. Він також не скаржиться на ставлення адміністрації колонії та інших ув’язнених.

«Саша нудьгує і дуже хотів би побачити когось зі своїх знайомих. Мама до нього на побачення приїжджає, може бачитися з адвокатами. Він уже закінчив навчання за фахом і з вересня там починають нові курси, хоче піти ще спеціальність отримати. Читає книги, по можливості повідомлення ЗМІ, але в основному інформація йде від телебачення», – розповіла Сидоркіна.

Олега Сенцова разом з Олександром Кольченком затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Олега Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка до списку політв’язнів.