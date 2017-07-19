У Мінську почала засідання тристороння контактна група

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі почала засідання 19 липня в білоруському Мінську, повідомила речниця представника України в групі, колишнього президента Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Перед цим засідання провели робочі підгрупи ТКГ.

На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську 5 липня, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, підтримувані Росією сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб, але не всі ці люди висловили бажання переселятися на окуповані території, що викликало необхідність процедури верифікації – перевірки їхніх справжніх бажань. Речниця представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що представники підтримуваних Росією сепаратистів визнали, що утримують 55 українців у Донецькій і 14 у Луганській областях, не вказавши при цьому конкретних імен.