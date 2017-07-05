Українська сторона в Мінську закликає повернути деякі захоплені бойовиками території

Українська сторона в Тристоронній контактній групі щодо врегулювання ситуації на Донбасі наполягає на поверненні під контроль Києва територій, захоплених підтримуваними Росією бойовиками у порушення Мінського меморандуму 2014 року, повідомила речниця представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Українська сторона ставить питання про повернення під контроль України територій, захоплених незаконними збройними формуваннями в порушення Мінського меморандуму від 19 вересня 2014 року і про повернення незаконних збройних формувань до Мінської лінії 19 вересня 2014 року», – написала вона у Facebook за підсумками засідання групи в білоруському Мінську 5 липня.

На попередніх зустрічах контактної групи в Мінську українська сторона неодноразово вимагала виведення сил бойовиків з Дебальцева. «Ми наполягаємо на дотриманні лінії розмежування, зафіксованої Меморандумом від 19 вересня 2014 року, і тому однією з ділянок для розведення має бути Дебальцеве, а також демілітаризації зони в районі населених пунктів на півдні Донецької області – Саханка, Кумачове, Комсомольське», – заявила Оліфер 21 грудня 2016 року.