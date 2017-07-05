Попри демарш сепаратистів і Росії, в Мінську таки узгодили списки на обмін полонених у Донбасі

На засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.

Модератор не переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік заявив про прогрес у гуманітарній сфері, зокрема щодо обміну полоненими. «Сторони визнали завершення процесу додаткових перевірок осіб, які утримуються у зв’язку з конфліктом. Цей результат показує, що за наявності довіри і доброї волі можливий прогрес навіть у складному питанні», – сказав він.

Особливі слова подяки він висловив уповноваженій Верховної Ради України з прав людини Валерії Лутковській за її «неоціненний внесок у цю роботу». Але він не зміг сказати, коли відбудеться обмін.

У перебігу засідання робочої підгрупи з гуманітарних питань, коли представниця України в підгрупі Ірина Геращенко заявила, що далі Київ буде вести перемови щодо обміну полоненими і заручниками лише з ОБСЄ та Росією як державою-агресором, у відповідь представники окупованих територій Луганської і Донецької областей, а також Росії в цій підгрупі встали і пішли геть. Сепаратисти на своїх сайтах звинуватили Україну у зриві обміну, але Мартін Сайдік сказав, що пізніше в засіданні Тристоронньої контактної групи всі учасники брали участь.

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб. Але не всі ці люди висловили бажання переселятися на окуповані території, що викликало необхідність процедури верифікації – перевірки їхніх справжніх бажань. Речниця представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що представники підтримуваних Росією сепаратистів визнали, що утримують 55 українців у Донецькій і 14 у Луганській областях, не вказавши при цьому конкретних імен.

Також Сайдік про результати засідання контактної групи заявив: «Члени ТКГ і представники «ОРДЛО» відзначили, що завдяки «хлібному перемир’ю», про яке було заявлено 21 червня, кількість обстрілів знизилася. Це перемир’я продовжує бути головним очікуванням цивільного населення в зоні конфлікту. У зв’язку з цим сторони підтверджують свою прихильність до продовження перемир’я, необхідного для життєзабезпечення населення, в тому число в період проведення польових робіт».

Тим часом економічна підгрупа продовжила обговорення питання поставок води в окуповані райони Луганської області. Завдяки регулярним платежам наразі поставки води здійснюються без перебоїв. На нинішньому засіданні сторони погодилися про необхідність створити стійкий механізм оплати за воду.

Наступне засідання Тристоронньої контактної групи призначили в Мінську на 19 липня.