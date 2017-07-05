Геращенко: ОБСЄ має відреагувати на заблоковане ОРДЛО питання заручників

На заблоковане представниками ОРДЛО питання заручників має відреагувати ОБСЄ і лідери «нормандського формату», заявила представник України у гуманітарній підгрупі Контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко 5 липня за підсумками засідання групи.

За її словами, представники ОРДЛО продовжують блокувати процес звільнення заручників.

«Сьогодні ми знову так і не отримали інформації щодо долі 132 заручників, яких утримують на окупованих територіях, щодо конкретних людей і прізвищ, попри всі наші запити і вимоги. Нам лише заявили, що в ОРДО утримують 55 українців ( без прізвищ), а в ОРЛО – 14», – написала Геращенко у Facebook.

«Мені здається, що на це порушення Мінських угод, на заблоковане питання заручників має відреагувати ОБСЄ і лідери «нормандського формату», де питання звільнення заручників піднімається Україною як пріоритетне», – додала вона.

Раніше повідомлялося, що у полоні бойовиків перебуває 132 українських заручників, бойовики хочуть обміняти їх на більш ніж 600 своїх бійців.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.