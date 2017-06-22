Кількість заручників на Донбасі зросла до 132 – Геращенко

Представниця України у гуманітарній підгрупі Тристороннього контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявляє про зростання до 132 людей кількості українських заручників, яких утримують бойовики на Донбасі.

«Ми бачимо, що зростає кількість українських заручників, і зараз в цьому списку і журналіст, і цивільні особи, яких хапають за проукраїнську позицію. Натомість друга сторона не підтверджує наявність багатьох осіб із цього списку», – заявила Геращенко 22 червня в ефірі «5 каналу».

За її словами, не варто чекати обміну 5 липня, оскільки після завершення верифікації бойовики ще раз захочуть узгодити список полонених.

Раніше у четвер представник України на засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську, другий президент України Леонід Кучма повідомив про намір активізувати процес обміну полоненими до 5 липня. На цю дату заплановано нове засідання мінських перемовин.

Раніше повідомлялося, що у полоні бойовиків залишається 128 українських заручників, бойовики хочуть обміняти їх на більш ніж 600 своїх бійців.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.