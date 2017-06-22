Кучма обіцяє узгодити списки і активізувати обмін полоненими до засідання у Мінську 5 липня

Представник України на засіданнях Тристоронньої контактної групи у Мінську другий президент України Леонід Кучма повідомив під час міжнародного форуму в Києві про намір активізувати процес обміну полоненими до 5 липня. На цю дату заплановано нове засідання мінських перемовин.

«Є ще розбіжності за списком, але процес верифікації завершено. Але є розбіжності в списках, розбіжності в 5-6 осіб, у нас з української сторони ніяких проблем, у них на 15 осіб більше в їхньому списку, що ми їх утримуємо», – сказав Кучма.

21 червня у Мінську відбулася чергова зустріч Тристоронньої контактної групи.

Востаннє учасники переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі збиралися 7 червня. Тоді вони домовилися продовжити верифікацію або перевірку бажання тих із утримуваних, хто після обміну хотів би залишитися на території, підконтрольній Києву. Таких, як стверджує українська сторона, є кілька сотень осіб. Водночас представники сепаратистських угруповань наполягають, щоб були перевірені ще понад сотня осіб, заарештованих українськими правоохоронцями.

За останніми даними, у полоні бойовиків залишається 128 українських воїнів, бойовики хочуть обміняти їх на більш ніж 600 своїх бійців.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.