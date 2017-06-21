У Мінську почалося засідання Контактної групи – Оліфер

У білоруському Мінську розпочалося засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомила речниця представника України у групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Раніше сьогодні у Мінську почалися засідання робочих підгруп Контактної групи.

Востаннє учасники переговорів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі збиралися 7 червня. Тоді вони домовилися продовжити верифікацію або перевірку бажання тих із утримуваних, хто після обміну хотів би залишитися на території, підконтрольній Києву. Таких, як стверджує українська сторона, є кілька сотень осіб. Водночас представники сепаратистських угруповань наполягають, щоб були перевірені ще понад сотня осіб, заарештованих українськими правоохоронцями.

За останніми даними, у полоні бойовиків залишається 128 українських воїнів, бойовики хочуть обміняти їх на більш ніж 600 своїх бійців.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.