Бойовики не визнають, що утримують донецького блогера Васіна – Геращенко

Представники угруповання «ДНР» не визнають, що затримували блогера Станіслава Васіна (Асєєва), та заперечують, що володіють будь-якою інформацією про цю людину. Про це на своїй сторінці в Facebook написалапредставник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко.

Також, за словами Геращенко, запити щодо Васіна надсилав сепаратистам представник у гуманітарній підгрупі Віктор Медведчук.

«Втретє протягом останнього місяця ми поставили на групі питання щодо долі Станіслава Асєєва (Віктор Медведчук також наголосив, що направляв кілька запитів з вимогою негайно надати інформацію про місце його утримання). Так ось, представники ОРДО сьогодні цинічно заявили, що в них немає ніякої офіційної інформації про Станіслава! Що вони не знають, чи затримували таку людину і де він», – написала Геращенко за підсумками сьогоднішніх переговорів в Мінську.

«Вважаємо, що координатори ОБСЄ в гуманітарній групі і ТКГ мають зробити публічну заяву щодо долі журналіста, його затримання і незаконного ув'язнення, вимагати від ОРДО інформацію про Асєєва і доступу міжнародних гуманітарних місій до нього», – додала представник делегації України в Мінську.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (Асєєвим) зник 2 червня.

11 червня Служба безпеки України підтвердила його зникнення.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. За словами Пеїча, якщо затримання Васіна бойовиками – правда, це протизаконно. «Він має бути негайно звільнений, і йому повинні гарантувати безпеку», – зазначив Пеїч.

До з'ясування його долі та звільнення у разі полону закликала низка правозахисних та журналістських – Національна спілка журналістів України, Репортери без кордонів, Комітет захисту журналістів (США), Міжнародна амністія. Васін співпрацював із низкою українських ЗМІ – «Дзеркалом тижня», «Українським тижнем» та проектом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.