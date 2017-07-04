«Міжнародна амністія» закликала розкрити місце перебування зниклого в Донецьку блогера Асєєва

Правозахисна організація «Amnesty International Україна» закликала розкрити місце перебування зниклого в Донецьку на початку червня журналіста і блогера Станіслава Асєєва, який працював під псевдонімом Станіслав Васін.

Як пишуть правозахисники, від часу останнього телефонного дзвінка Асєєва 2 червня немає достовірної інформації про його долю та місце перебування, і родина і друзі Асєєва побоюються, що його затримало угруповання «ДНР» і що йому загрожують тортури і жорстоке поводження.

У заяві нагадано, що для так званого «міністерства державної безпеки» цього угруповання звична практика 30-денних арештів осіб, яких підозрюють у нелояльності або «підривній» діяльності, і утримання їх без зв’язку із зовнішнім світом; зазвичай такі 30-денні терміни тримання під вартою постійно продовжують, і особа залишається без можливості контактувати зі своєю родиною чи адвокатом.

Раніше, крім Національної спілки журналістів України, ціла низка правозахисних і журналістських організацій виступили з вимогами негайно звільнити Станіслава Асєєва (Васіна). Серед них – Спілка журналістів Росії, Комітет захисту журналістів, «Репортери без кордонів» чи Радіо Свобода, дописувачем якого був журналіст.