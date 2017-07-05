У Мінську заявили про неприпустимість агресії щодо спостерігачів ОБСЄ – Оліфер

Українська сторона в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі наголошує на наявності проблеми з випадками агресії щодо спостерігачів СММ ОБСЄ в окремих районах Донецької і Луганської областей, повідомила речниця представника України в ТКГ, екс-президента України Леоніда Кучми Дарина Оліфер.

«Українська сторона вкотре звернула увагу на атаки на безпеку співробітників СММ ОБСЄ, які, як і раніше, відбуваються на непідконтрольній Україні частини Донбасу. Всі випадки насильства стосовно співробітників місії повинні бути розслідувані, а винні – суворо покарані. В першу чергу, це стосується трагічного інциденту, через який у квітні 2017 року загинув представник СММ. Про наростання агресії щодо патрулів СММ на території ОРДЛО сказав сьогодні і спеціальний представник чинного голови ОБСЄ Мартін Сайдік: він закликав представників ОРДЛО не допускати такого розвитку подій», – написала Оліфер у Facebook за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Крім цього, написала Оліфер, учасники ТКГ і представники ОРДЛО погодилися, що завдяки «хлібному перемир’ю» на Донбасі, про яке було заявлено 21 червня, кількість обстрілів зменшилася.

«Це перемир’я залишається основним очікуванням мирних жителів Донбасу. Режим тиші є безпосередньою вимогою для життєзабезпечення людей, особливо для здійснення польових робіт», – заявила Оліфер.

Раніше ЗМІ повідомляли, що підтримувані Росією сепаратисти пропонували представникам місії ОБСЄ оплачувати «захист».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України.

Крім того, сепаратисти кілька разів заявляли про протести місцевого населення проти ОБСЄ. Водночас повідомлялося про «організованість» таких мітингів. Зокрема, заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Александр Гуґ назвав «чітко спланованим» мітинг, який відбувся у Донецьку у лютому цього року.