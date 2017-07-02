У Донецьку навколо офісу ОБСЄ відновили заходи безпеки – СММ

У контрольованому проросійськими бойовиками Донецьку навколо офісу ОБСЄ відновили заходи безпеки. Про це спеціальна моніторингова місія ОБСЄ повідомила у своєму twitter.

У місії не уточнюють, про які заходи йдеться.

Раніше ЗМІ повідомляли, що сепаратисти пропонували представникам місії ОБСЄ оплачувати «захист».

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні неодноразово заявляла про перешкоджання своїй роботі у зоні конфлікту на сході України.

Крім того, сепаратисти кілька разів заявляли про протести місцевого населення проти ОБСЄ. Водночас повідомлялося про «організованість» таких мітингів. Зокрема заступник голови моніторингової місії ОБСЄ Олександр Гуґ назвав «чітко спланованим» мітинг, який відбувся у Донецьку у лютому цього року.

«Ґрунтуючись на наших спостереженнях, ми можемо стверджувати, що людей, які брали участь в цьому протесті, організовано завезли туди на автобусах. Акція так само була чітко спланована. Це, звичайно, не природний збір громадян на протест», – сказав Гуґ.

Від квітня 2014 року після російської анексії Криму на Донбасі почався збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».