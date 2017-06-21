Росія та бойовики намагаються залякати спостерігачів ОБСЄ – МЗС України про напад у Ясинуватій

Міністерство закордонних справ України висловило стурбованість нападом на патруль місії ОБСЄ, який стався 20 червня в Ясинуватій на Донеччині.

«Розглядаємо цей напад як посилення курсу Російської Федерації та контрольованих нею незаконних збройних формувань на залякування спостерігачів ОБСЄ, обмеження їх доступу до неконтрольованих територій, перешкоджання реалізації мандату СММ», – ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства.

Раніше 21 червня австрійське головування в Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудило напад на беззбройний патруль і закликало притягнути винних до відповідальності.

Увечері 20 червня в Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили подробиці нападу на патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, що стався у вівторок на окупованій частині Донбасу.

За повідомленням, напад стався біля вокзалу в окупованій Ясинуватій Донецької області. Двоє чоловіків в одностроях військового зразка, один із них із автоматом Калашникова, почали агресивно кричати на спостерігачів, що перебували на місці спостереження у двох броньованих автах. Коли патруль намагався від’їхати, чоловік із автоматом переслідував автомашини, намагався відчинити двері чи вибити вікно прикладом, наставляв зброю на присутніх в авті, а коли вони врешті вирвалися, стріляв їм услід, але не влучив. Унаслідок інциденту було пошкоджене одне з віконець одного з авт.

В угрупованні «ДНР» заявили, що «спецслужби» бойовиків уже затримали «озброєних людей, які напередодні вдень напали на патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в місті Ясинувата».

Схожі інциденти зі спробами нападів на спостерігачів ОБСЄ стаються на окупованій частині Донбасу регулярно. На вільних частинах України схоже ставалося кілька окремих разів.