В ОБСЄ повідомили подробиці нападу на патруль на окупованій частині Донбасу

В Організації з безпеки і співпраці в Європі повідомили подробиці нападу на патруль Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні, що стався раніше у вівторок на окупованій частині Донбасу.

За повідомленням, напад стався біля вокзалу в окупованій Ясинуватій Донецької області. Двоє чоловіків в одностроях військового зразка, один із них із автоматом Калашникова, почали агресивно кричати на спостерігачів, що перебували на місці спостереження у двох броньованих автах. Коли патруль намагався від’їхати, чоловік із автоматом переслідував автомашини, намагався відчинити двері чи вибити вікно прикладом, наставляв зброю на присутніх в авті, а коли вони врешті вирвалися, стріляв їм услід, але не влучив. Унаслідок інциденту було пошкоджене одне з віконець одного з авт.

Раніше в ОБСЄ повідомляли, що озброєні члени угруповання «ДНР» «вчинили жорстокий напад на неозброєних цивільних спостерігачів».

Цей напад рішуче засудила речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца. Вона назвала його черговим порушенням мінських домовленостей про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу.

В угрупованні «ДНР» іще не коментували цього повідомлення.

Схожі інциденти зі спробами нападів на спостерігачів ОБСЄ стаються на окупованій частині Донбасу регулярно. На вільних частинах України схоже ставалося кілька окремих разів.