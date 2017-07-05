Наступне засідання контактної групи в Мінську заплановане на 19 липня

Тристороння контактна група зі врегулювання ситуації на сході України проведе наступне засідання 19 липня в Мінську (Білорусь), повідомила речниця екс-президента України, представника України у групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

Раніше за підсумками засідання групи 5 липня Оліфер повідомила, що представники підтримуваних Росією сепаратистів визнали, що утримують 55 осіб у Донецькій і 14 – у Луганській областях, не вказавши при цьому конкретних імен.

При цьому українська сторона вимагає інформації про всіх 132 заручників, яких утримують на територіях, неконтрольованих українською владою.