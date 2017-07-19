У Мінську зустрічаються підгрупи контактної групи щодо ситуації на Донбасі

Робочі підгрупи Тристоронньої контактної групи зі врегулювання ситуації на сході України засідають 19 серпня в Мінську, повідомляє Міністерство закордонних справ Білорусі.

Пізніше сьогодні має відбутися і засідання Тристоронньої контактної групи.

На попередньому засіданні Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську 5 липня, що було присвячене значною мірою темі звільнення полонених і заручників, сторони, попри демарш сепаратистів і Росії, попередньо узгодили списки на обмін.

Модератор не переговорах від ОБСЄ посол Мартін Сайдік заявив про прогрес у гуманітарній сфері, зокрема щодо обміну полоненими.

У перебігу засідання робочої підгрупи з гуманітарних питань, коли представниця України в підгрупі Ірина Геращенко заявила, що далі Київ буде вести перемови щодо обміну полоненими і заручниками лише з ОБСЄ та Росією як державою-агресором, у відповідь представники окупованих територій Луганської і Донецької областей, а також Росії в цій підгрупі встали і пішли геть. Сепаратисти на своїх сайтах звинуватили Україну у зриві обміну, але Мартін Сайдік сказав, що пізніше в засіданні Тристоронньої контактної групи всі учасники брали участь.

Україна чекає звільнення 132 своїх громадян, сепаратисти вимагають в обмін 600 осіб. Але не всі ці люди висловили бажання переселятися на окуповані території, що викликало необхідність процедури верифікації – перевірки їхніх справжніх бажань. Речниця представника України у контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, що представники підтримуваних Росією сепаратистів визнали, що утримують 55 українців у Донецькій і 14 у Луганській областях, не вказавши при цьому конкретних імен.