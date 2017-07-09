Геращенко: поінформувала генсекретаря ООН  про ситуацію зі звільненням заручників

Представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську Ірина Геращенко заявляє, що поінформувала генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша про ситуацію зі звільненням українських заручників.

«Поінформувала генсекретаря, що звільнення заручників фактично заблоковане вже рік, останнього вдалося витягти якраз представника ООН Юрія Супруна, якого незаконно утримували в ОРДО півроку, не надаючи допуску до нього та інформації», – написала вона на на своїй сторінці в Facebook.

Геращенко закликала генерального секретаря ООН долучитися до питання звільнення заручників.

«Закликала генерального секретаря ООН, аби і він особисто, і ООН, зайняла більш активну позицію щодо негайного звільнення всіх незаконно утримуваних і в ОРДЛО , і в Росії, долучилися до цієї роботи разом з МКЧХ (Міжнародний комітет Червоного Хреста – ред.), місію якого не допускають до тюрем на окупованих територіях», – додала вона.

Геращенко зазначила, що на окупованих територіях Донбасу утримуються 132 українських заручника, а в Росії – 10 політв’язнів.

Звільнення заручників є однією з умов Мінських угод.

Раніше сьогодні генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш, який перебуває з візитом в Україні, заявив, що ООН підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі – і в форматі «нормандської четвірки», і Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ.