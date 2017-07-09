Ґутерріш: ООН підтримує всі зусилля з мирного врегулювання ситуації на Донбасі

Генеральний секретар ООН Антоніу Ґутерріш заявляє, що ООН підтримує всі зусилля щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

«Дуже важливо забезпечити повну повагу режиму припинення вогню, зокрема щодо тих домовленостей, які існують. ООН відстежує і ми готові підтримати всі зусилля і «нормандської четвірки», і Тристоронньої контактної групи, ОБСЄ, та робити все необхідне для того, щоб сприяти вирішенню кризи, яка триває довгий час», – сказав Ґутерріш після зустрічі з президентом України Петром Порошенком у Києві.

Він також зазначив, що для ООН ситуація на Донбасі стоїть на порядку денному.

«Ви можете бути впевнені, що для нас це залишається на порядку денному. Ми не забуваємо про цю ситуацію. Ми хочемо покращувати і вдосконалювати нашу підтримку, як у гуманітарній роботі: підтримувати український уряд у цьому напрямку і забезпечити ті дії, які допоможуть подолати ті виклики, з якими стикаються люди, що опинилися в складних життєвих обставинах», – додав генеральний секретар ООН.

Переговори щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі відбуваються, зокрема, у форматі «нормандської четвірки» і Тристоронньої контактної групи. Задля мирного вирішення конфлікту на Донбасі у червні 2014 року лідери України, Німеччини, Франції і Росії під час відвідин Нормандії домовились проводити консультації і переговори у «нормандському форматі». Відтоді відбувалися кілька зустрічей на рівні лідерів країн і керівників МЗС.

Крім того, у Мінську регулярно відбуваються зустрічі Тристоронньої контактної групи – українська сторона, представники бойовиків непідконтрольної території Донбасу і представник Росії.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За останніми даними ООН, від початку конфлікту на сході України загинули щонайменше 10 090 людей.