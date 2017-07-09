ПА ОБСЄ закликає Росію повернути Крим і припинити підтримку бойовиків

Парламентська асамблея Організації з безпеки і співпраці в Європі 9 липня в останній день щорічної сесії асамблеї ухвалила в Мінську декларацію, що містить, зокрема розділ про відновлення суверенітету і територіальної цілісності України, в якому засуджуються дії Росії щодо Криму і Донбасу.

«ПА ОБСЄ настійно закликає Російську Федерацію відмовитися від тимчасової окупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, вивести російські окупаційні сили з тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і повернути їх під контроль уряду України; … настійно закликає Російську Федерацію припинити спонсорування терористичної діяльності в Україні за допомогою припливу бойовиків, грошових засобів і зброї через непідконтрольну уряду ділянку українсько-російського державного кордону і перестати чинити будь-яку підтримку незаконних збройних формувань в окремих районах Донецької та Луганської областей України, які здійснюють терористичні акти в Україні», – йдеться в документі, в основу якого лягли резолюції, ухвалені за підсумками дискусій.

Делегація Росії голосувала проти ухвалення підсумкової декларації.

Ухвалені ПА ОБСЄ декларацію і резолюції тепер розішлють парламентам і міністрам закордонних справ країн ОБСЄ.

Сесія ПА ОБСЄ тривала в Мінську з 5 по 9 липня.

Парламентська асамблея ОБСЄ 7 липня ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету та територіальної цілісності України, попри протести з боку російських представників. У цьому документі висловлена різка критика дій Росії, заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських політв’язнів і заручників. Під час обговорення проекту майже всі представники Росії виступили проти ухвалення резолюції, назвавши її антиросійською. Але більшість членів ПА ОБСЄ виступила на підтримку української пропозиції.

Загалом на сесії ПА ОБСЄ ухвалили три резолюції на підтримку України.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Три резолюції ПА ОБСЄ на підтримку України: Росія повинна звільнити окуповані території

ПА ОБСЄ визнала «російсько-гібридні війська» на Донбасі​

Україна та ізоляція Росії. Поразки Кремля на дипломатичному фронті​

Війна в Україні та Сирії. Торговець перемир’ями не прагне миру​