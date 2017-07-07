Три резолюції ПА ОБСЄ на підтримку України: Росія повинна звільнити окуповані території

Мінськ – Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії у Мінську 7 липня ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету та територіальної цілісності України. Крім цього, положення на користь України потрапили у ще дві резолюції політичного та економічного комітетів, а українських представників знову було обрано до керівництва асамблеї. Голова української делегації на сесії ПА ОБСЄ Артур Герасимов в інтерв’ю Радіо Свобода назвав ці події «українським переможним днем» у Мінську.

Дискусії довкола окупації Криму та збройної агресії Росії на Донбасі були найбільш непримиримими під час третього дня щорічної сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка проходить у Мінську.

Спочатку російська сторона хотіла заблокувати положення головної резолюції Комітету з політичних питань та безпеки щодо України, в яких визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил». Російська делегація виступила з протестом проти цього проекту, запропонувавши поправки, які б вилучили положення про «російсько-гібридні війська» на Донбасі. Зокрема представник Росії Петро Толстой заявив, що на Донбасі немає російських військ, що це внутрішній конфлікт України.

Проте і представники України, і депутат зі Швеції, доповідач та автор проекту резолюції Маргарета Седерфельт виступили проти російських поправок.

Для мене важливо зміцнювати мир, щоб російська агресія припинилася

«Для мене важливо зміцнювати мир, щоб російська агресія припинилася і щоб виконувалися перша та друга Мінські угоди», – заявила Седерфельт.

Під час голосування російська делегація залишилася у меншості. Також, як і під час голосування за резолюцію, пропоновану керівником української делегації Артуром Герасимовим, під назвою «Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України».

У цьому документі йдеться про підтримку суверенітету України над Кримом та Донбасом, міститься гостра критика дій Росії, заклики до неї припинити окупацію українських територій, звільнити українських політв’язнів та заручників.

«Антиросійська» резолюція від України

Під час обговорення проекту майже усі представники Росії виступили проти ухвалення резолюції, назвавши її «антиросійською», вони навіть казали, що це не Росія, а Україна анексувала Крим – у 1991 році. Але росіяни залишилися у меншості, навіть їхні формальні союзники білоруси їх не підтримували, а утримувалися під час голосування.

Я б хотів подякувати ПА ОБСЄ за те, що 36 пунктів відносно того, що Росія є країною-окупантом, винна у смертях, постачає зброю бойовикам та терористам, була повністю підтримана

Автор проекту резолюції Артур Герасимов в інтерв’ю Радіо Свобода після успішного для України голосування заявив: «Я б хотів щиро подякувати ПА ОБСЄ за те, що сьогодні українська резолюція, яка містить у собі 36 пунктів, що написані дуже жорстко відносно того, що Росія є країною-окупантом, винна у смертях наших людей, постачає зброю, боєприпаси бойовикам та терористам, не дає змоги передати під контроль ОБСЄ неконтрольовану ділянку кордону, сьогодні була повністю підтримана переважною більшістю голосів».

За словами Герасимова, за два дні сесії у Мінську українська делегація провела понад 30 успішних зустрічей, український проект резолюції щодо енергетичної безпеки Європи підтримали також у комітеті з економіки, а окрім цього Україна була знову переобрана до керівних органів ПА ОБСЄ.

Є повне розуміння того, що в Україні – російська агресія і є повна підтримка позиції України

«Сьогодні переможний день для України на цій Парламентський асамблеї ОБСЄ в цілому... Те, що люди говорять в кулуарах, показує, що є повне розуміння того, що в Україні – російська агресія і є повна підтримка позиції України», – наголосив Артур Герасимов.

Україні залишилося буквально рік-два -- віце-спікер Держдуми Росії

На питання Радіо Свобода, чи готова Росія виконувати нинішні документи ПА ОБСЄ, відповів голова російської делегації на сесії у Мінську, заступник спікера Державної думи Росії Петро Толстой.

Перед нами вічність, а Україні залишилося буквально рік-два. Тій Україні, яка має тепер владу у Києві

«Там 36 пунктів брехливих звинувачень на адресу Росії. Росія проти такого шляху діалогу. Ми можемо висунути 136 пунктів звинувачень на адресу України. Але ми цього не робимо, тому що ми велика держава і ми вище цього. А Україна поводиться як скривджена дитина, тому ми до цього ставимося терпляче, спокійно, і будемо по пунктах усю цю дурню розвінчувати. Перед нами вічність, а Україні залишилося буквально рік-два. Тій Україні, яка має тепер владу у Києві», – завив заступник спікера Держдуми Росії.