ПА ОБСЄ визнала «російсько-гібридні війська» на Донбасі

Парламентська асамблея ОБСЄ на сесії в Мінську ухвалила резолюцію з положеннями на підтримку України, незважаючи на протести Росії.

У резолюції «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил».

Російська делегація виступила з протестом проти цього проекту, запропонувавши поправки, які б вилучили положення про «російсько-гібридні війська» на Донбасі, зокрема представник Росії Петро Толстой заявив, що на Донбасі немає російських військ, що це внутрішній конфлікт України.

Проте і депутат із Швеції, доповідач Маргарета Седерфельт, і представники України виступили проти, а під час голосування російська делегація залишилася у меншості.

«Важливо підтримати мир в Україні, зупинити російську агресію і виконати мінські домовленості», -- заявила Седерфельт.

В ухваленій резолюції звучить також заклик до Росії «як держави, яка окупує» Крим, забезпечити безперешкодне пересування СММ ОБСЄ територією півострова, підтримка Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації на Донбасі. У документі закликають Росію припинити окупацію Донбасу та Криму і декларують «повагу до закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання суперечок, рівноправності і самовизначення народів», закликають Росію «утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексію Автономної Республіки Крим».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей. Так само Москва заперечує незаконність окупації українського Криму і називає її «возз’єднанням».