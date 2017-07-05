Росія на сесії ПА ОБСЄ виступила проти відновлення територіальної цілісності України

Тема збройного конфлікту на Донбасі та відновлення суверенітету України над Кримом є в порядку денному 26-ї сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, що розпочалася 5 липня у Мінську. Парламентська асамблея зібралася в білоруській столиці вперше в історії ОБСЄ – з 1996-го до 2003 року ця організація не визнавала Національні збори Білорусі легітимно обраним парламентом.

Засідання у Мінську почалися із російсько-українського скандалу. На засіданні оргкомітету сесії ПА ОБСЄ голова російської делегації, заступник спікера Державної думи Петро Толстой висловився проти проекту резолюції щодо відновлення суверенітету та цілісності України.

Ми категорично проти запропонованої Україною резолюції, яка називається «відновлення суверенітету»

«Ми категорично проти запропонованої Україною резолюції, яка називається «відновлення суверенітету». Ми вважаємо, що країна, яка не має суверенітету, не має права бути представленою на ПА ОБСЄ», – пояснив Толстой пізніше російським журналістам.

Але позицію російської делегації не підтримали, повідомив Радіо Свобода учасник дискусії від України депутат Верховної Ради Ігор Попов.

«Більшість підтримала нас, висловилася за те, що резолюція включається до порядку денного, вона буде розглянута і стане частиною глобальної резолюції. Тобто ще раз ОБСЄ підтвердить підтримку українського суверенітету та територіальної цілісності. Для нас це дуже важливо», – сказав Попов.

У проекті резолюції «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», яку підготував для розгляду на Парламентській асамблеї у Мінську Комітет із політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ, серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил».

У проекті резолюції також закликають Росію «як державу, яка окупує» Крим, забезпечити безперешкодне пересування СММ ОБСЄ територією півострова, а також заявляють про підтримку Мінського протоколу і Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Депутати ПА ОБСЄ у підготовленому проекті резолюції закликають Росію припинити окупацію Донбасу та Криму і декларують «повагу до закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання суперечок, рівноправності і самовизначення народів», а також закликають Росію «утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексію Автономної Республіки Крим».

​Будемо робити все, щоб в Україні настав мир – Лукашенко

Мінськ став визнаним перемовним майданчиком щодо врегулювання кризи у нашої сусідки, у нашій братній Україні, ми цілком підтримуємо діяльність Тристоронньої контактної групи та СММ ОБСЄ

На першому засіданні сесії ПА ОБСЄ виступив президент Білорусі Олександр Лукашенко, який назвав конфлікт довкола України проблемою, яка виникла через бездіяльність держав Європи, а Білорусь назвав «полюсом» стабільності та миролюбності.

«Мінськ став визнаним перемовним майданчиком щодо врегулювання кризи у нашої сусідки, у нашій братній Україні, ми цілком підтримуємо діяльність Тристоронньої контактної групи та СММ ОБСЄ. Ми і далі будемо робити усе необхідне, щоб у цій державі настав мир», – сказав Лукашенко.

Представник України на сесії ПА ОБСЄ Ігор Попов позитивно оцінив заяви президента Лукашенка.

Це завуальований натяк на те, що Білорусь розуміє, хто там сторони конфлікту і що це не внутрішній конфлікт, а зовнішня агресія

«Я вважаю, що більшого ми від виступу президента Лукашенка не могли і просити. Ми говорили, і посольство говорило з білоруською владою. Формулювання були максимально коректні до України. В першому реченні він говорить, що Мінськ надає можливість для переговорів України та Росії, а в другому – про сторони конфлікту. Тобто це завуальований натяк на те, що Білорусь розуміє, хто там сторони конфлікту і що це не внутрішній конфлікт, а зовнішня агресія», – зауважив Попов.

За його словами, українська делегація у Мінську вестиме переговори з білоруською владою, щоб «максимально обережно» пройшли військові навчання «Захід-2017» з участю армій Росії та Білорусі, і щоб усі «зелені чоловічки», які заїдуть на територію Білорусі, вчасно виїхали. Цю тему також будуть обговорювати під час візиту Олександра Лукашенка до Києва, який запланований до кінця цього літа.

Щодо дискусії про можливу зміну мінського формату переговорів, то за відсутності іншого варіанту, робота в цьому форматі продовжуватиметься, додав Попов.