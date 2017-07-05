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В Минске проходит очередная встреча Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе. Сегодня стороны планируют договориться и об обмене пленными – сверить и утвердить списки, верифицировать желающих покинуть подконтрольную Украине территорию и переехать под власть донецких или луганских боевиков. Местоположение и состояние журналиста Донбасс.Реалий Станислава Асеева до сих пор неизвестно. В его поддержку выступили международные правозащитные и журналистские организации.

5 июля в Минске участники Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе планируют договориться об обменах заложниками, утвердить даты и списки. Об этом журналистам сообщила представитель Украины на переговорах Ирина Геращенко. Офис омбудсмена совместно со Службой безопасности Украины провел верификацию списков тех заключенных и подозреваемых, которые боевики из Донецка и Луганска хотят получить в обмен на пленных.

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Контролируемые Россией боевики ОРДЛО и ОРЛО настаивают на включение в списки на освобождение таких людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе. В том числе бойцы «Беркута», которые убивали украинцев на Майдане

«К сожалению, контролируемые Россией боевики ОРДЛО и ОРЛО настаивают на включение в списки на освобождение таких людей, которые не имеют никакого отношения к конфликту на Донбассе. В том числе бойцы «Беркута», которые убивали украинцев на Майдане, в том числе лица, причастные к терактам в Харькове и Одессе. Очевидно, что украинская сторона не может соглашаться на этот шантаж из России», – заявила народный депутат Ирина Геращенко. Кроме того, боевики включили в списки 15 человек, которые не подпадают под амнистию.

Геращенко также сообщила, что информации о многих заложниках, в том числе о журналисте Радио Свобода Станиславе Асееве, боевики не предоставляют и на сегодня место их пребывания не известно. С требованием раскрыть местонахождение Асеева выступила и международная правозащитная организация Amnesty International Украина. В последний раз журналист выходил на связь с редакцией больше месяца назад, 2 июня.

Amnesty International указала, что для так называемого «министерства государственной безопасности» 30-дневные аресты подозреваемых в якобы подрывной деятельности лиц – обычная практика. При этом связи ни с родственниками, ни с адвокатом у заложников нет.

За сутки у боевиков возросло количество заложников

По состоянию на 5 июля пророссийские боевики удерживают 133 украинских заложников, местоположение последнего из них установили только вчера. Около трети из них – гражданские лица, остальные – военные. Об этом радио Донбасс.Реалии рассказала Гайде Ризаева, переговорщик группы по обмену военнопленными «Патриот». Она и сама в свое время отсидела в плену и теперь говорит – один день «на подвале» у боевиков – все равно, что десять дней в СИЗО. Волонтер надеется на начало обменов сегодня, потому что в последний раз боевики отдавали кого-то больше года назад. Но говорит – пока что требования со стороны оккупированных территорий зачастую неприемлемы.

По выдуманным преступлениям, по которым сидят наши активисты и военнопленные суд у них бывает в тот же день, когда был арест, без доказательств

«В отличие от «Л/ДНР» Украина в любом случае – правовое государство. Должен произойти суд, потом может происходить обмен. Им делать это гораздо легче. По выдуманным преступлениям, по которым сидят наши активисты и военнопленные суд у них бывает в тот же день, когда был арест, без доказательств», – говорит Ризаева.

По словам Гайде, количество пропавших без вести растет практически каждый день и на сегодня можно говорить о более, чем пяти сотнях людей, чье местоположение и состояние здоровья не установлены. Волонтер также утверждает – в списках боевиков есть люди, которые в принципе не имеют отношения к минским переговорам и осуждены за самые разные преступления.

Осужденных за тяжкие преступления выделили в отдельный список – офис омбудсмена

Эту информацию подтверждает представитель украинского омбудсмена Михаил Чаплыга. Как он сообщил в комментарии Донбасс.Реалии, таких людей решили выделить в отдельный список.

В этих списках есть люди, которые напрямую не связаны с конфликтом. Более того, есть люди, которые отбывают наказания за очень тяжелые преступления. Эти люди вынесены в отдельный подсписок

«Действительно, в этих списках есть люди, которые напрямую не связаны с конфликтом. Более того, есть люди, которые отбывают наказания за очень тяжелые преступления. Эти люди вынесены в отдельный подсписок, поскольку есть определенное понимание со стороны всех участников минского процесса, что не может быть освобождения для людей, которые отбывают наказания за очень тяжкие преступления», – сообщил Чаплыга.

Верифицированные списки заключенных, которых представители ОРДЛО просят передать им, представляли на переговорах в Минске на одной из прошлых встреч, еще в начале июня. Однако, по словам Чаплыги, в ходе переговоров возникла необходимость уточнить данные и поговорить теми, кто есть в списках на обмен, но не находится в тюрьме или СИЗО.

«Им может быть избрана другая мера пресечения, не связанная с лишением свободы. Возможно, они уже отбыли наказание, возможно находятся на пробации. Мы связались с ними через региональные офисы омбудсмена, через «скайп» уточнили – есть ли у них желание или нежелание быть перемещенным на подконтрольную территорию», – говорит Чаплыга.

Эти данные передали на сегодняшнюю встречу и теперь снята последняя формальная и озвученная преграда для возобновления процесса обмена.

В конце прошлого года президент Украины Петр Порошенко помиловал 15 человек, которых передали боевикам. В основном это были женщины и больные. За несколько дней до этого боевики передали Украине пленного десантника Тараса Колодия, который находился в плену с января 2015 года, почти два года. Сегодня на неподконтрольных территориях удерживают, в том числе, Станислава Асеева, который писал для Донбасс.Реалии, сотрудника киевской организации «Центр UA» Владимира Фомичева, ученого Игоря Козловского и многих других. Ранее украинские власти заявляли о готовности передать боевикам 228 заключенных в обмен на 57 украинских заложников.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу)