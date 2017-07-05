Парламентська асамблея ОБСЄ обговорить конфлікт на Донбасі

Тема збройного конфлікту на Донбасі буде в порядку денному 26-ї сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, яка розпочинається в Мінську 5 липня. Як повідомляє кореспондент Радіо Совобода, Парламентська асамблея збереться в білоруській столиці вперше в історії ОБСЄ – з 1996 до 2003 року ця організація не визнавала Національні збори Білорусі легітимно обраним парламентом.

Сесія триватиме п’ять днів, дебати очікуються не лише довкола кризи в Україні, вони також стосуватимуться затяжних конфліктів на Південному Кавказі, боротьби з корупцією, прав біженців тощо.

Українську делегацію на сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ в Мінську очолює керівник фракції «Блоку Петра Порошенка» у Верховній Раді Артур Герасимов.

На відкритті сесії очікується виступ президента Білорусі Олександра Лукашенка. Останнім часом Білорусь позиціонує себе як донора безпеки у регіоні, як важливий переговорний майданчик, проте експерти цього разу не очікують якогось прориву у Мінську щодо зупинення війни на Донбасі, в тому числі і довкола формату моніторингової місії ОБСЄ та самих мінських переговорів.