У Мінську проходить засідання Контактної групи – Оліфер

У Мінську проходить зустрічТристоронньої контактної групи щодо врегулювання ситуації на Донбасі, повідомила Про це повідомила речниця представника України у групі, екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Раніше сьогодні у Мінську почалися засідання робочих підгруп Контактної групи.

Як повідомляв Леонід Кучма, українська сторона має намір у ході сьогоднішнього засідання активізувати процес обміну полоненими. За його словами, «є ще розбіжності за списком, але процес верифікації завершено».

За останніми даними, на Донбасі перебувають 128 українських заручників, бойовики хочуть обміняти їх на понад 600 своїх бійців.

Звільнення заручників є одним із пунктів Мінських угод.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення. За даними ООН, станом на лютий 2017 року на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей.