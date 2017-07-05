У ПА ОБСЄ підготували резолюцію про деокупацію Криму і частини Донбасу

У проекті резолюції комітету з політичних питань ПА ОБСЄ Росія визнається окупантом, автори документа закликають Росію скасувати анексію Криму і дотримуватися домовленостей щодо Донбасу.

Сьогодні в Мінську відкривається 26-а сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ.

Комітет з політичних питань і безпеки ПА ОБСЄ підготував для розгляду на Парламентській асамблеї резолюцію «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ».

У проекті, серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил».

У проекті резолюції ПА ОБСЄ також закликають Російську Федерацію «як державу, що окупує», забезпечити безперешкодне пересування СММ ОБСЄ по території Криму, а також заявляють про підтримку Мінського протоколу і Мінського меморандуму щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

Крім цього, у проекті резолюції сторони конфлікту закликають до відведення зброї великого калібру та надання можливості гуманітарним місіям здійснювати свою діяльність на Донбасі.

Депутати ПА ОБСЄ у підготовленому проекті резолюції закликають Росію припинити окупацію Донбасу та Криму і декларують «повагу до закріплених у Гельсінському заключному акті принципів непорушності кордонів і територіальної цілісності, мирного врегулювання суперечок, рівноправності і самовизначення народів», а також закликають Росію «утриматися від агресивної практики і скасувати рішення про незаконну анексію Автономної Республіки Крим».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисяч людей. Так само Москва заперечує незаконність окупації українського Криму і називає її «возз’єднанням».