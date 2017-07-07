ПА ОБСЄ у Мінську ухвалила резолюцію про відновлення суверенітету України

Парламентська асамблея ОБСЄ більшістю голосів ухвалила резолюцію, пропоновану керівником української делегації Артуром Герасимовим, під назвою «Відновлення суверенітету та територіальної цілісності України».

У цьому документі звучить підтримка суверенітету України над Кримом та Донбасом, жорстка критика дій Росії, заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських заручників.

Під час обговорення проекту майже усі представники Росії виступили проти ухвалення резолюції, назвавши її антиросійською, але більшість членів ПА ОБСЄ виступила у підтримку української пропозиції.

«Я б хотів щиро подякувати ПА ОБСЄ за те, що сьогодні українська резолюція, яка містить у собі 36 пунктів, які написані дуже жорстко стосовно того, що Росія є країною окупантом, винна у смертях наших людей, постачає зброю, боєприпаси бойовикам, не дає змоги передати під контроль ОБСЄнеконтрольовану ділянку кордону, сьогодні була повністю підтримана переважною більшістю голосів. Це показує, що є повне розуміння того, що в Україні – російська агресія і є повна підтримка позиції України», – сказав автор проекту резолюції Артур Герасимов в коментарі Радіо Свобода.

Елсі Хастінгс, представник делегації США у ПА ОБСЄ, заявив Радіо Свобода, що має надію на те, що резолюції ПА матимуть позитивний вплив на ситуацію в Україні.

«Я не знаю, це вирішить проблеми в східній Україні. Але це може піти тільки на користь обговорення і посередництва, яке тут відбувається. Очевидно, що це питання буде додатково обговорюватися, я б очікував якихось позитивних результатів», – сказав він.

Крім того, сьогодні Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію, у якій, серед іншого, визнається, що «певні райони Донецької і Луганської областей» перебувають під контролем «російських гібридних сил».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, на Донбасі від початку конфлікту загинули понад 9,9 тисячі людей. Так само Москва заперечує незаконність окупації українського Криму і називає її «возз’єднанням».