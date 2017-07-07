Росія пообіцяла подати в ПА ОБСЄ «резолюцію про злочини в Україні»

Голова делегації Росії в Парламентській асамблеї ОБСЄ, віце-спікер Державної думи Росії Петро Толстой пообіцяв до наступної сесії асамблеї підготувати «резолюцію про злочини в Україні».

За його словами, в ній має йтися про такі «злочини» «від держперевороту 2014 року до вбивств мирних громадян Донбасу», а також про «відродження нацизму» в Україні, де, за його словами, вулиці називають «іменами безпосередніх організаторів Голокосту».

Як написав Толстой у соцмережах, «на відміну від істерик і пропагандистських штампів українських колег, ми будемо виходити з підтверджених фактів».

Перспективи ухвалення резолюції такого кшталту в ПА ОБСЄ неясні.

Раніше у п’ятницю ПА ОБСЄ, попри спротив Росії, ухвалила дві резолюції зі словами підтримки України і з різкою критикою дій Росії проти України.

У резолюції «Зміцнення взаємної довіри і співпраці заради миру і процвітання в регіоні ОБСЄ», серед іншого, визнається, що окремі райони Донецької і Луганської областей перебувають під контролем «російських гібридних сил». Російська делегація виступила з протестом проти цього проекту, запропонувавши поправки, які б вилучили положення про «російсько-гібридні війська» на Донбасі. Зокрема, Петро Толстой стверджував, що на Донбасі немає російських військ і що це «внутрішній конфлікт України».

У резолюції «Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України» висловлена підтримка суверенітетові України над Кримом та Донбасом, різка критика дій Росії і заклики до неї зупинити окупацію українських територій, звільнити українських політв’язнів і заручників. Під час обговорення проекту майже всі представники Росії виступили проти ухвалення цієї резолюції, назвавши її антиросійською.

Росія, говорячи про події в Україні і свою агресію проти неї, користується власним набором пропагандистських штампів, що суперечать фактам. У них Революція гідності навесні 2014 року називається «державним переворотом», піднесення національних і патріотичних почуттів українців – «відродженням нацизму», окупація Криму всупереч міжнародному й українському праву – «возз’єднанням» із півостровом і входженням його до Росії, а агресія Росії на Донбасі – «внутрішньою українською громадянською війною». При цьому Москва, всупереч фактам, заперечує свою причетність до подій на окупованій частині українського Донбасу і виправдовує захоплення українського Криму «відновленням історичної справедливості».

Щорічні сесії ПА ОБСЄ проводяться раз на рік, на початку липня.