Війна в Україні та Сирії. Торговець перемир’ями не прагне миру

(Рубрика «Точка зору»)

Президенти Франції і Росії та федеральний канцлер Німеччини вперше зустрілися в тристоронньому форматі після обрання Емманюеля Макрона новим главою держави. Головною темою обговорення, звісно, була Україна. Головним висновком – необхідність перемир’я на Донбасі.

Якщо згадати, що головним підсумком першої зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна теж було перемир’я – тільки в Сирії, то доводиться прийти до простого висновку. Головне і мало не єдине, що може «продати» Володимир Путін своїм співрозмовникам на Заході – так це те, що він і його союзники не будуть стріляти.

Але це – бракований товар. Про перемир’я на сході України говорять практично з першого дня після підписання Мінських домовленостей. Але якщо навіть теоретично уявити собі, що на лінії розмежування припиняться обстріли, відразу стане очевидним, наскільки це є невигідним для Кремля. Тому що в цьому випадку практично припиниться дестабілізація ситуації в Україні. А натомість Володимиру Путіну доведеться утримувати окуповані території і платити заробітну плату непотрібним бойовикам з «народних республік». Весь сенс перебування російських і проросійських військ на Донбасі – в «повзучій» дестабілізації України, в стримуванні темпів її європейської та євроатлантичної інтеграції. І виходить, що Володимиру Путіну перемир’я зовсім не є потрібним.

У перемир’ї в Сирії не зацікавлений вже не тільки Путін, а й його союзник – президент Башар Асад. Асада не підтримує більшість сирійців. Єдиний доказ, яким він оперує для відновлення свого контролю над територією країни – це сила. Причому не тільки своя, але і російська. І іранська. Якщо уявити собі, що якийсь регіон живе без постійних обстрілів, неважко припустити, що в цьому регіоні посиляться позиції опозиції і буде знову доведено, що сирійський режим здатний контролювати тільки частину Дамаска і території проживання алавітів. Тому будь-яке перемир’я в Сирії – хто б про нього не домовлявся – може бути тільки короткочасним.

Без чужого війська Донецьк і Луганськ не відрізнятимуться від Краматорська і Маріуполя

Україні потрібно не перемир’я, а мир. Досягти миру дуже просто – потрібно вивести з окупованих територій чужі війська. Вже наступного дня Донецьк і Луганськ нічим не відрізнятимуться від Краматорська і Маріуполя. Але Володимир Путін не зацікавлений в такому мирі.

Сирії потрібне не перемир’я, а мир. Досягти миру там не так просто, як в Україні, але можливо. Перша умова – негайна відставка Башара Асада з посади президента і демонтаж його злочинного режиму. Після цього відкривається перспектива формування коаліційного уряду країни, якому можна буде допомогти у встановленні контролю над територією і знищенні угруповання «Ісламська держава». Якщо з цим справляється демократичний уряд Іраку, то чому не впорається демократичний уряд Сирії?

Але Володимир Путін не зацікавлений в такому мирі. Й у мирному світі також. Він зацікавлений виключно в торгівлі перемир’ями.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода

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