Human Right Watch закликає бойовиків негайно звільнити донецького блогера Васіна

Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch закликає бойовиків негайно звільнити донецького блогера Станіслава Асєєва, відомого під псевдонімом Станіслав Васін.

Правозахисники нагадали, що угруповання «ДНР» «незаконно утримує блогера, відомого своїми проукраїнськими поглядами, уже протягом шести тижнів».

«Human Rights Watch отримала достовірну інформацію з надійних джерел про те, що Асеєв перебуває під вартою «силових структур» «ДНР», – мовиться в заяві організації, оприлюдненій 14 липня.

Як заявив директор Human Rights Watch в Європі та Центральній Азії Г’ю Вільямсон, те, що писав Асєєв, не подобалося керівництву угруповання «ДНР», тому він став жертвою.

«Він є жертвою насильницького зникнення – дуже тяжкий злочин, відповідно до міжнародного права, який не може бути виправданим ні за яких обставин, ні за часів миру, ні війни», – сказав Вільямсон.

HRW вимагає від бойовиків визнати затримання донецького блогера, негайно звільнити його, а винних у викраденні покарати.

Попередніми днями правозахисна організаця Amnesty International теж повідомила, що з надійних джерел отримала інформацію: Асєєва тримає під вартою «міністерство держбезпеки» угруповання «ДНР». Організація застерегла, що Асєєву можуть загрожувати тортури чи інші зловживання.

Водночас бойовики не визнають затримання Асєєва, а напередодні вони формально оголосили блогера в розшук як зниклого безвісти.

Зв’язок з донецьким блогером і автором Радіо Донбас.Реалії Станіславом Васіним (Асєєвим) зник 2 червня.

11 червня Служба безпеки України підтвердила його зникнення.

Головний редактор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Ненад Пеїч закликав до звільнення блогера. За словами Пеїча, якщо затримання Васіна бойовиками – правда, це протизаконно. «Він має бути негайно звільнений, і йому повинні гарантувати безпеку», – заявив Пеїч.

До з’ясування його долі та звільнення в разі полону закликала низка правозахисних та журналістських спільнот: Національна спілка журналістів України, «Репортери без кордонів», Комітет захисту журналістів (США), «Міжнародна амністія».

Васін співпрацював із низкою українських ЗМІ: «Дзеркалом тижня. Україна», «Українським тижнем» та проектом Радіо Свобода Радіо Донбас.Реалії.