Україна в телефонній розмові в «нормандському форматі» наполягатиме на звільненні заручників – Геращенко

Українська сторона під час телефонної розмови лідерів країн «нормандського формату» 24 липня наполягатиме на виконанні положень мінських домовленостей про гарантії безпеки та звільнення заручників на Донбасі. Про це повідомила представниця України в гуманітарній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

«Дуже хочеться прогресу і просування в цих питаннях. Наші мінські переговори, що відбудуться 31 липня (скайп-конференція по заручниках) і 2 серпня (всіх інших, окрім гуманітарної, груп) багато в чому залежатимуть від результатів нормандської телефонної конференції», – написала Геращенко у Facebook.

Вона нагадала, що нинішня телефонна конференція стане першою за участю нового президента Франції Емманюеля Макрона, який «не повівся на спроби Путіна поставити «нормандський» на паузу». «Чомусь думаю, що Путіну буде непросто співати його улюблену пісню про «настамнет», – додала представниця України.

Телефонна розмова керівників країн-учасниць «нормандського формату» переговорів про врегулювання на окупованій частині українського Донбасу – України, Франції, Німеччини і Росії відбудеться 24 липня, повідомив спеціальний представник ОБСЄ Мартін Сайдік після закінчення зустрічі Тристоронньої контактної групи в білоруському Мінську 19 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі розпочався в квітні 2014 року. За більш як три роки його жертвами стали близько 10 тисяч людей, мільйони залишили свої будинки.

Через російську участь у цьому конфлікті країни Заходу запровадили проти Москви санкції. Росія стверджує, що не дислокує на контрольованих проросійськими бойовиками територіях регулярних підрозділів своєї армії, але не заперечує наявність у лавах сепаратистів російських «добровольців».