АП: у серпні зустрінуться радники голів держав «нормандського формату»

У другій половині серпня відбудеться зустріч зовнішньополітичних радників голів держав «нормандського формат». Як повідомляє прес-служба президента України, про це домовилися під час телефонної розмови 24 липня лідери «нормандського формату».

«Під час двогодинної розмови було домовлено узгодити остаточні кроки щодо безпеки і продовжити роботу над дорожньою картою імплементації Мінських домовленостей. З цією метою в другій половині серпня має відбутися зустріч зовнішньополітичних радників глав держав Нормандського формату», – йдеться в повідомленні прес-служби Петра Порошенка за підсумками його розмови з канцлером Німеччини Анґелою Меркель, президентом Франції Емманюелем Макроном і президентом Росії Володимиром Путіним.

За повідомленням, під час телефонної розмови її учасники заслухали доповідь голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Ертурула Апакана і його заступника Александра Гуґа.

«Президент України назвав останні дні липня одними з найкривавіших у 2017 році і закликав Росію негайно припинити агресивні дії і постачання зброї на окуповані території», – йдеться в повідомленні. Петро Порошенко також наголосив на важливості введення на Донбас миротворчої місії ООН, вкотре наголосив, що звільнення заручників блокує російська сторона.

Співрозмовники відзначили важливість повного припинення вогню, виведення важкого озброєння і проведення розведення сил з цілодобовим моніторингом ситуації СММ ОБСЄ.

Як йдеться в повідомленні прес-служби президента України, президент Франції і канцлер Німеччини наголосили на неприпустимості будь-яких заяв, що підривають територіальну цілісність України, зокрема щодо створення так званої «Малоросії».

Прес-служби Макрона, Меркель і Путіна наразі не коментували розмову.