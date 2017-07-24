Страхи, які були в Україні, коли Трамп став президентом, уже не мають підстав – Зенон Завада

Гості: Григорій Перепелиця, експерт з міжнародної безпеки; Володимир Фесенко, політичний експерт (телефоном); Зенон Завада, політичний аналітик «Конкорд Капітал» («Скайпом»).

Досі ані США, ані міжнародна спільнота загалом не розуміли, що ж відбувається на сході України. Тепер ситуація інша – на Заході події на Донбасі чітко називають гарячою війною, а не «внутрішнім конфліктом», «громадянською війною» тощо. Це констатували в ефірі Радіо Свобода політичні експерти. Вони прокоментували підсумки візиту в Україну, в тому числі на Донбас спеціального представника США з питань України Курта Волкера. Водночас аналітики зазначають, що президент США Дональд Трамп хотів зробити прорив у відносинах з Росією. Але запорукою того, що США все ж таки не «зіллють» Україну, є агресивна політика господаря Кремля Володимира Путіна.

Олександр Лащенко: Пане Перепелиця, Курт Волкер – не просто призначення Дональда Трампа, яке може бути оцінене його опонентами, а, дійсно, активний діяч, і тепер буде активнішою позиція США у врегулюванні на Донбасі?

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До цього часу ні США, ні міжнародна спільнота, що відбувається на сході України, навіть не хотіли розуміти

​Григорій Перепелиця: Я думаю, що це так. До цього часу ні США, ні міжнародна спільнота не розуміли, що ж відбувається на сході України. Навіть не хотіли цього розуміти. З іншого боку, українська влада фактично зафіксувала і в «нормандському форматі», і в «мінському форматі» цей конфлікт, як внутрішній конфлікт, у якому Росія не бере участі. Вона зафіксована, як посередник, а не воююча сторона. У такому форматі цей конфлікт не міг бути розв’язаний.

Проривний момент візиту Волкера. Побачив, що це ніяка не АТО, не «гібридний мир», це натуральна гаряча війна. Це примусить нашу владу переглянути хибну «стратегією страуса»

Проривний момент візиту Курта Волкера у тому, що він є людиною, яка не була дуже поінформована в українській ситуації. Вирішив з’ясувати ситуацію на місці. Приїхавши на певну ділянку фронту, відразу побачив, що це ніяка не АТО, ніякий не «гібридний мир», як це у нас намагаються подати, що це натуральна гаряча війна. Це дуже важливо тому, що це примусить нашу владу переглянути цю хибну стратегію «гібридного миру», яку я називаю «стратегією страуса». З іншого боку, він дасть можливість адміністрації Білого дому усвідомити реальну ситуацію. Відтак це усвідомлення приведе до правильних і продуктивних рішень.

Тому візит є надзвичайно важливий для усвідомлення ситуації і вироблення конструктивної стратегії , яка може дати нам позитивне рішення і виходу з цього глухого кута.

– Пане Зеноне, на Вашу думку, візит Курта Волкера і зроблені ним заяви означають, що адміністрація США ніяких поступок Росії не робитиме?

Волкер готовий щось нове пропонувати. Має бути щось, що замінить «мінський процес»

​Зенон Завада: Волкер хоче бути успішним, не хоче бути дипломатом, про якого забудуть через 2-3 роки. Щоб він вплинув на ситуацію, мусить щось нове пропонувати. Заяви, які ми почули цими вихідними, знак того, що він готовий щось нове пропонувати. Має бути щось, що замінить «мінський процес». Як це виглядатиме, то ми поки не знаємо.

– Такий візит і такі заяви офіційних американських високопосадовців можуть вплинути на те, щоб від «нормандської четвірки» була якась користь щодо врегулювання на Донбасі?

Зенон Завада: Ми вже бачимо, що цей формат вичерпаний. Треба буде створити якийсь новий діалог. Є думки, що вже Америка братиме участь у якомусь форматі. Знову незрозуміло. Але якщо Америка чи якийсь представник США, як Волкер, може брати участь, якщо немає стратегії, нового підходу до ситуації, то це все буде марно.

– Пане Завада, можна поставити крапку на припущеннях деяких експертів, що Дональд Трамп нібито послабить тиск на Росію, можливо, буде якийсь обмін України?

Трамп хотів зробити прорив у відносинах з Росією. Не має широкої підтримки, цього не буде. Всі страхи, які існували, коли Трамп став президентом, вже не мають ніяких підстав

​Зенон Завада: Виглядає так, що Трамп хотів зробити прорив у відносинах з Росією. Оскільки він не має широкої підтримки, то цього не буде. Далі продовжуватиме ту ж політику, яку Америка зараз веде. Всі ті страхи, які існували, коли Трамп став президентом, вже не мають ніяких підстав. Це не тільки тому, що Трамп зробив компроміс, а й також люди у Вашингтоні, особливо у військовій і дипломатичній сфері, могли вплинути на Трампа.

– Пане Перепелиця, як Ви вважаєте, страхи українців вже позаду: страхи, коли Трамп йшов до влади, став президентом?

Політика Путіна є основною запорукою, що США не «зіллють» Україну. Основна проблема у вирішенні конфлікту з Росією – визнати Росію воюючою стороною. Це початок завершення російсько-української війни

​Григорій Перепелиця: Політика Путіна є основною запорукою того, що США все ж таки не «зіллють» Україну. Наші дипломати не дуже часто зустрічаються з президентом Трампом. Спецпредставник США має набагато більший доступ з наданням інформації адміністрації президента, ніж навіть наш президент. Очільник адміністрації президента Костянтин Єлисеєв заявив, що після цього буде наступний візит, коли буде проведений аналіз ситуації і вироблене стратегічне рішення. Основна проблема у вирішенні конфлікту з Росією – визнати Росію воюючою стороною. І це буде початок виходу з цього глухого кута по розв’язанню конфлікту на сході України, взагалі завершення російсько-української війни.

– Пане Фесенко, може привести активніша роль США до того, що Росія, можливо, навіть відступить?

Володимир Фесенко: Не думаю, що Росія відступить. Це була б занадто оптимістична і не зовсім адекватна оцінка прогнозу поведінки Росії. Але візит Курта Волкера має дуже серйозне значення для подальшого розвитку і переговорного процесу, і для визначення політики США щодо цього конфлікту, до України на підставі оцінки цієї інформації для адміністрації США.

Очікувати, що це призведе до посилення санкцій або США примусять Росію піти з Донбасу, занадто оптимістично. На нас будуть чекати тривалі перемовини і дуже непрості події

Достатньо жорсткі оцінки пана Волкера, що це не внутрішній конфлікт, а агресія Росії, є принципові, які значною мірою відповідають українській позиції. Якщо ця оцінка буде сприйнята керівництвом Держдепартаменту і впливатиме на подальшу політику США, то це буде крок вперед. Очікувати, що це відразу призведе до посилення санкцій або до того, що США примусять Росію піти з Донбасу, було б занадто оптимістично. На нас будуть чекати тривалі перемовини і дуже непрості події.

– Пане Фесенко, а «Мінськ» ще не «вмер»?

Володимир Фесенко: І переговори у «мінському форматі», і переговори у «нормандському форматі» – все це перебуває у палаті реанімації. Є такий талановитий «реаніматор», як Ангела Меркель. Поки вона не відмовиться від Мінських угод, відповідно не відмовляться інші міжнародні партнери і учасники переговорів, то переговори триватимуть.

– А посилення американських санкцій проти Росії можливе?

Європа не хоче і не може посилювати санкції проти Росії, американці про це ставлять питання. Шукатимуть компроміс

​Володимир Фесенко: Певне – можливо. Тут є, на жаль, певні розбіжності. Європа не хоче і не може посилювати санкції проти Росії, американці про це ставлять питання. Скоріш за все, шукатимуть компроміс. Але Конгрес може ухвалити подібний законопроект. Це цілком вірогідно.