Гвинтівки спільного виробництва Україна-США випробовують ЗСУ і Нацгвардія

Україна та США почали спільне виготовлення стрілецької зброї. Першу партію гвинтівок М-4, розроблених за американською ліцензією під українські потреби і під різний калібр набоїв, виготовили в Україні та направили на випробування до армії та Нацгвардії, повідомляють виробники нової зброї, приватна американська компанія Aeroscraft та український державний концерн «Укроборонпром». Особливість нової гвинтівки в тому, що вона передбачає швидку адаптацію під різні калібри, які використовуються в Україні та в країнах НАТО. Саме такий підхід, на думку українських військових експертів, сприятиме підтримці обороноздатності України та поступовій адаптації її Збройних сил до стандартів НАТО.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=//soundcloud.com/radiosvoboda/gvintvki-splnogo-virobnitstva-ukrana-ssha-viprobovuyut-zsu-natsgvardya">SoundCloud</a>

​

На одному з полігонів Нацгвардії під Києвом тривають випробування кількох нових гвинтівок американського зразка. Це – модель М-4 (її ще називають WAC-47), розроблена американськими інженерами для українських потреб – але на основі стандартної для військових США гвинтівки М16. Комплектуючі наразі виготовляються у США, в Україні – їх збирають, але проект передбачає поступове виробництво деталей гвинтівки на українських підприємствах, наголошує представник компанії Aeroscraft Алекс Хатро.

Вона є зручнішою, має кращий дизайн та більшу функціональність, ніж у тих гвинтівках, які нині стоять на озброєнні в українській армії

«Так, я вважаю, поступово це відбуватиметься: дедалі більше деталей цієї зброї вироблятимуть в України. Вона є зручнішою, має кращий дизайн та більшу функціональність, ніж у тих гвинтівках, які нині стоять на озброєнні в українській армії. Потужність пострілу – подібна до автомату Калашникова, але побудова моделі та дизайн прикладу є такими, щоб мінімізувати віддачу, за умови тієї ж потужності», – уточнює виробник.

Перед представниками компанії Aeroscraft та концерну «Укроборонпром» на столі кілька гвинтівок М-4 та змінні модулі до них – зі стволами різної довжини та калібру. Алекс Хатро демонструє переобладнання зброї: трьома натисканнями знімає модуль для стрільби калібром 7,62 міліметра (поширеним в українській армії) та ставить інший – для калібру 5,56 міліметра, стандартного для збройних сил НАТО. А потім так само швидко встановлює на гвинтівку коліматорний приціл та підствольний гранатомет.

У присутності журналістів відбулися перші тестові стрільби бійців Нацгвардії України з нової зброї. Для порівняння – ці ж бійці за хвилину до того вели вогонь з модернізованих автоматів Калашникова.

Гвинтівка дуже зручна, кулі лягають у мішень більш кучно, ніж у випаду з автоматом Калашникова, але віддача в американсько-української зброї є меншою, ділиться з Радіо Свобода враженнями Дмитро, боєць Нацгвардії, учасник тестових стрільб.

Набагато зручніша за Калашников. Менше хитає під час стрільби. Спуск легший. Менша віддача, більша кучність пострілів. І вага набагато менша

«Дуже хороша модель. Набагато зручніша за наш Калашников. Менше хитає під час стрільби. Спуск легший. Менша віддача, більша кучність пострілів. І вага набагато менша, на кілограм десь, ніж АКМ», – розповів боєць.

Боєць зможе в польових умовах поставити на зброю ствол іншого калібру та всі потрібні йому стрілецькі пристрої – виробник

Ще однією важливою перевагою модульної конструкції карабіну М-4 є можливість використання різних за довжиною та за калібром стволів, у відповідності до потреб бійця, який може замінити їх у польових умовах, пояснює генеральний директор ДК «Укроборонпром» Роман Романов.

Наприклад, за його словами, піхотний снайпер може використовувати довгий 24-дюймовий ствол, який забезпечує ефективний прицільний вогонь на 600 метрів, у той час, коли короткий ствол на 10,5 дюймів краще відповідає потребам індивідуальної компактної зброї для звичайного піхотинця, пояснює посадовець.

На карабіні – американські кріплення типу RIS, на які дуже швидко ставляться коліматорні або оптичні приціли, прилади нічного бачення або тепловізори, підствольні гранатомети, системи лазерного покажчика цілі, тактичні рукоятки або ліхтарі. Така зброя дозволяє «реалізувати весь потенціал бійця на полі бою», аргументує Роман Романов.

«Автоматичний карабін M4 – WAC-47 дає можливість перейти українській армії та оборонній промисловості на стандарти НАТО власними силами. Завдяки зброї, яка буде виготовлятись на українських підприємствах, будуть не тільки створені нові робочі місця та збільшені податки, але і підвищиться технологічність виробництва. Ця зброя, як і інші спільні проекти з країнами-членами НАТО, є залізним доказом того, що Україна та Альянс прискорюють інтеграційні процеси», – стверджує очільник державного оборонного концерну.

Концепт спільної американсько-української гвинтівки, яка може змінювати калібри, є найкращим варіантом для України у нинішній ситуації російської збройної агресії, потреби переходити на стандарти НАТО, а також в умовах невизначеності з виробництвом власних набоїв, запевнив Радіо Свобода військовий експерт Олег Жданов.

США нас у будь-якому разі не покинуть, тому ми з ними й готуємо перехідні моделі, які найкраще забезпечать безболісний перехід на калібри НАТО

«США нас у будь-якому разі не покинуть, тому ми з ними й готуємо перехідні моделі, які найкраще забезпечать безболісний перехід на калібри НАТО. Це ще раз підкреслило зацікавленість США у тому, щоб в Україні була сильна армія, здатна вести протиборство з Росією, адже від її стійкості залежить безпека східних країн-членів НАТО», – пояснює експерт.

Між тим, критики нової зброї закликають звернути увагу під час випробувань на запас міцності ствола та на те, як реагуватиме американська механіка на порохові гази набоїв радянського зразка, які досі використовує українське військо.

У січні цього року, представники українських і американських підприємств оборонного сектору підписали меморандум про виробництво сучасної модифікації автоматів за стандартами НАТО. У концерні «Укроборонпром» та у компанії Aeroscraft тоді припускали, що перші зразки стрілецької зброї за американською ліцензією в Україні почнуть збирати навесні 2017 року, а повний цикл виробництва, включно з набоями, планували налагодити упродовж 18 місяців.

Тоді частина експертів сприймали цю ініціативу скептично, вказуючи на нібито незначний досвід американської компанії та неможливість поєднати в одній гвинтівці відповідність стандартам НАТО та українські калібри набоїв.