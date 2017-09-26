МЗС Росії: постачання США зброї в Україну може загрожувати загостренням ситуації на Донбасі

У Росії заявляють, що рішення Сполучених Штатів про постачання зброї в Україну може загрожувати загостренням ситуації на Донбасі.

«Таке рішення буде рівнозначно спробі підлити масло у вогонь. Думаю, навіть в американській адміністрації усвідомлюють це, ось чому такі поставки досі не здійснювалися, хоча конфлікт виник вже досить давно», – сказав директор департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями МЗС Росії Михайло Ульянов.

За його словами, «якщо зараз політика США зміниться у цьому напрямку, то це може загрожувати серйозним загостренням ситуації».

«Нічого такого не відбувається в Україні зараз, що б диктувала хоч найменшу необхідність таких небезпечних кроків», – сказав представник МЗС Росії.

Напередодні спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що Вашингтон «дуже серйозно» розглядає надання Україні летальної зброї для захисту від російської агресії.

Останнім часом адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок.



Конфлікт на Донбасі триває від квітня 2014 року. Росія неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, про що заявляють Україна і Захід. Москва ж визнає лише присутність російських «добровольців» на Донбасі.

За останніми даними ООН, від початку збройного конфлікту на сході України загинули майже 10 тисяч людей.