Голова штабів США генерал Данфорд пояснив, чому Україні потрібна зброя США

Рішення про надання летальної оборонної допомоги Україні зараз знаходиться в Білому домі, повідомив голова Об’єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд на слуханнях у Сенаті. Він, однак, не назвав строків прийняття остаточного рішення Білим домом.



«Міністерство оборони США та Державний департамент офіційно рекомендували надати летальну зброю Україні», – відзначив сенатор Роджер Вікер під час слухань, звернувшись до генерала Данфорда за обґрунтуванням такої рекомендації.

«На мою думку, з військової точки зору, Україні потрібні додаткові можливості для захисту свого суверенітету», – заявив генерал Данфорд.

Він підкреслив, що у 2016 році США «навчали їх (українські) батальйони і в 2017 році додатково проводили навчання, ... надавали медичні поставки, пристрої нічного бачення, контр-мінометні радари та інші речі». «Але ми вважаємо, що здатність зупиняти броньовані машини є надзвичайно важливою для їхнього власного захисту. Ми розглядаємо це як військову прогалину, що існує. Якщо цю прогалину заповнити, це збільшить здатність українців захистити себе», – зазначив генерал.

Сенатор Роджер Вікер закликав адміністрацію зробити крок вперед у цьому напрямку.

Сенатор також наголосив на необхідності посилити можливості американської бази в Італії з огляду на гібридну війну, яку провадить Росія.

«Ми прагнемо зробити цю базу більш конкурентною, – відповів генерал, окресливши плани з посилення військових можливостей на рівні «нижчому за війну», щоб сили, підготовлені для звичайної війни, могли ефективно діяти в теперішній ситуації. «Росіяни дуже успішно інтегрували інформаційні та кібернетичні операції, політичний вплив, економічний тиск та інформаційні дії», – сказав генерал.

«Росіяни, китайці та інші провадять ворожі дії на рівні, що є нижчим за відкритий конфлікт. Вони інтегрували свій уряд, щоб це зробити. Я вважаю, нам потрібно посилити свої можливості в цій сфері, – зазначив Данфорд. – З військової точки зору, це включає електронні, кібернетичні та інформаційні можливості. Звичайно, політичні та економічні важелі – поза впливом Міністерства оборони США, однак нам потрібно більш активно це інтегрувати», – підкреслив Данфорд.