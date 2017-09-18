Порошенко у США пояснив важливість надання Україні оборонної зброї: це відкриє шлях до схожих рішень інших країн

Президент України Петро Порошенко в перебігу робочого візиту до США заявив, що очікуване надання Вашингтоном оборонної летальної зброї важливе для Києва з багатьох оглядів – воно, за його словами, зокрема, відкриє шлях до схожих рішень інших країн.

Виступаючи на зустрічі з лідерами української громади та представниками кримськотатарських організацій у США, Порошенко високо оцінив дотеперішні кроки Конгресу США на допомогу України, зокрема рішення про надання оборонної зброї, повідомила його прес-служба.

«Це не просто позиція, яка дозволяє нам значно підвищити ціну, яку заплатить російський агресор, якщо він перейде до наступальних дій, але це ще відкриває можливості надання нам аналогічної допомоги з боку Великобританії, Канади, інших держав. Чекаємо політичного рішення США», – сказав президент і додав, що в цих переговорах сторони дуже далеко просунулись.

Він також наголосив: «Іще одна важливість оборонної зброї – це не просто протитанкові ракети «Джевелін», ми виробляємо самі «Стугну», яка має інший принцип, але дуже ефективна, ми говоримо про систему радіоелектронної боротьби, яка презентує світу неспростовні докази злочинів Росії – звідки вони відкривають вогонь, щоб убивати наших цивільних, звідки і коли, якого калібру вони підтягнули заборонене мінськими угодами важке озброєння, і, врешті-решт, це докази, які дозволять нам сформувати юридичну позицію, коли будуть розглядатися злочини Росії в Міжнародному суді в Гаазі». Президент додав, що «це не просто зброя, а це є юридичним інструментом захисту української позиції».

«Українці є нацією миру. Ми нікого не хочемо вбивати, але вже наша держава заплатила надзвичайно високу ціну – понад 10 тисяч українців, у тому числі 2 тисячі 700 українських воїнів, віддали своє життя», – сказав, як мовиться в повідомленні, Порошенко.

Голова української держави перебуває з понеділка по четвер у Нью-Йорку у США для участі в 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН. Як повідомляли раніше на Банковій, Петро Порошенко має виступити з промовою в перебігу загальних дебатів Генасамблеї, взяти участь у саміті Ради безпеки ООН з питань миротворчості, заходах високого рівня з питань реформування ООН, а також із питання протидії використанню інтернету в терористичних цілях, а на полях сесії також провести низку двосторонніх зустрічей із лідерами країн світу, в тому числі з президентом США. Також у програмі перебування передбачені зустрічі з представниками провідних американських політологічних та ділових кіл.

У суботу спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер підтвердив, що Вашингтон «дуже серйозно» розглядає надання Україні летальної зброї для захисту від російської агресії.

Останнім часом адміністрація президента США Дональда Трампа, за повідомленнями, розглядає можливість змінити позицію щодо надання Україні оборонних озброєнь летальної дії. Пентагон і Державний департамент виступили за такий крок. Але наразі ще зберігається ситуація від часів адміністрації попереднього президента Барака Обами, який виступав проти такого надання.