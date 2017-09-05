Путін: постачання летальної зброї Україні погіршить ситуацію на Донбасі

Можливі поставки США летальної зброї в Україні принципово ситуацію на Донбасі не змінять, але можуть привести до збільшення кількості жертв, заявляє президент Росії Володимир Путін.

«Це суверенне рішення США, кому продавати зброю або постачати безкоштовно, і тієї країни, яка є реципієнтом цієї допомоги. Ми на цей процес ніяк вплинути не зможемо. Але є загальні міжнародні правила і підходи – поставки зброї в зону конфлікту не йдуть на користь умиротворенню, а тільки погіршують ситуацію», – сказав Путін 5 вересня за підсумками саміту БРІКС у Китаї.

За його словами, «якщо це станеться в даному випадку, то принципово це рішення ситуацію не змінить, взагалі ніяк не вплине на зміну ситуації, але кількість жертв, безумовно, може збільшитися».

Як заявив Путін, у відповідь на рішення США постачати летальне озброєння Україні, бойовики з угруповань «ДНР» і «ЛНР», «можливо, направлять наявну у них зброю в інші зони конфлікту, чутливі для тих, хто створює проблеми для них».

Україна неодноразово порушувала з керівництвом США питання про надання летальної зброї. Досі США надавали Україні тільки військову допомогу несмертельної дії: бронежилети, медичне постачання, системи радіозв’язку, прилади нічного бачення, контрбатарейні радари, транспортні засоби. США й інші західні країни заявляють, що виступають за політичне, а не воєнне вирішення конфлікту на сході України, і наразі не погоджуються на офіційне постачання Україні летальних озброєнь, хоча не виключають такої можливості в разі ескалації агресії Росії.

Нещодавно спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер зазначив, що Вашингтон «серйозно обдумує» постачання летальної зброї Києву.