Порошенко обговорив з Маттісом плани на летальну зброю для України і миротворців ООН на Донбасі

Президент Петро Порошенко заявив про плани на розширення оборонних спроможностей України та співпраці зі Сполученими Штатами Америки. Про це він сказав у Києві на брифінгу після зустрічі з міністром оборони США Джеймсом Маттісом.

«Ми з паном міністром обмінялися думками щодо посилення міжнародної присутності на Донбасі. Йдеться про розгортання можливе миротворчої місії ООН з мандатом Ради безпеки ООН в окремих районах Донецької та Луганської областей. Ми наголошуємо, що така міжнародна присутність сприяла б створенню належних безпекових умов для просування політичного треку мирного процесу», – зауважив український глава держави.

Що ж до намірів надання Сполученими Штатами Україні летальної зброї, Порошенко зазначив, що це - одне із обговорених питань співпраці для розширення обороноздатності України, але до ухвалення рішення воно потребує «тиші».

«Я б не хотів зараз коментувати ці питання, але можу сказати, що обговоренням і нашою дискусією я як президент України задоволений. Ми бачимо абсолютно чітку позицію нашого стратегічного партнера – Сполучених Штатів Америки, і прогрес на цьому напрямку мене як президента задовольняє», – сказав він.

Міністр оборони США Джим Маттіс у свою чергу заявив, що активно вивчає можливість перегляду питання про надання США летального озброєння Україні.

Раніше сьогодні речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова назвала ініціативу України щодо введення миротворців ООН у зону конфлікту на Донбасі спробою перешкодити процесу реалізації «Мінська-2».

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у підтримці сепаратистів на Донбасі, Москва ці звинувачення відкидає, попри затримання у зоні конфлікту російських військових, і заявляє, що на непідконтрольних Києві територіях можуть бути хіба що російські «добровольці».

В українському відділенні Міжнародного комітету Червоного Хреста повідомили, що від початку бойових дій на Донбасі загинуло понад 2700 цивільних громадян.

За останніми наразі оцінками ООН станом на середину травня, від початку збройного конфлікту на сході України загинули понад 10 тисяч людей – українських військових, цивільних осіб і членів підтримуваних Росією чи російських сил, незалежно від громадянства.