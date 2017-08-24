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24 Серпень 2017, Київ 16:28
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«Собаки гавкають, український караван іде» – Порошенко про роль Росії щодо Угоди про асоціацію України з ЄС (відео)

«Собаки гавкають, український караван іде» – Порошенко про роль Росії щодо Угоди про асоціацію України з ЄС (відео)
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Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна готова дати сувору військову відсіч агресорові в разі його спроб піти у наступ. Про це голова держави сказав під час виступу на військовому параді з нагоди 26-ї річниці Незалежності України 24 серпня в центрі Києва. Також він звернув увагу на перешкоди, які чинила офіційна Москва щодо процесу підписання Угоди про асоціацію України з ЄС. Президент також наголосив на дипломатичній стратегії України щодо повернення Криму і окупованої частини Донбасу.

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